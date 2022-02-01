Встреча с Зеленским и 88 млн фунтов на энергонезависимость Украины: премьер Британии Джонсон 1 февраля прилетает в Киев

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



"1 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", - говорится в заявлении.



На 19.00 в Мариинском дворце запланирована встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона с представителями СМИ.



Событие будут транслировать в онлайн-формате в соцсетях, официальных страницах Офиса президента.



Как отмечают на сайте правительства Соединенного Королевства, Борис Джонсон обсудит с Владимиром Зеленским российскую агрессию по Украине.



Кроме того, Великобритания объявила о предоставлении Украине 88 млн для поддержания стабильного государственного управления и энергетической независимости от российских поставок энергоносителей.



В ведомстве заявили, что британский премьер подчеркнул поддержку украинского суверенитета, в частности в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Каждый украинец имеет право определять, как им управлять. Как друг и демократический партнер Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто хочет ее уничтожить", - сказал Борис Джонсон.



Он также предупредил о серьезных гуманитарных расходах в результате нового вторжения РФ в Украину и призвал Россию к переговорам с НАТО.



"Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - заметил премьер-министр Великобритании.

Напомним, 20 января Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он сказал, что картина на границе Украины становится все более тревожной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb