Встреча с Зеленским и 88 млн фунтов на энергонезависимость Украины: премьер Британии Джонсон 1 февраля прилетает в Киев
1 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон прибудет в Украину и обсудит с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"1 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", - говорится в заявлении.
На 19.00 в Мариинском дворце запланирована встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона с представителями СМИ.
Событие будут транслировать в онлайн-формате в соцсетях, официальных страницах Офиса президента.
Как отмечают на сайте правительства Соединенного Королевства, Борис Джонсон обсудит с Владимиром Зеленским российскую агрессию по Украине.
Кроме того, Великобритания объявила о предоставлении Украине 88 млн для поддержания стабильного государственного управления и энергетической независимости от российских поставок энергоносителей.
В ведомстве заявили, что британский премьер подчеркнул поддержку украинского суверенитета, в частности в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Каждый украинец имеет право определять, как им управлять. Как друг и демократический партнер Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто хочет ее уничтожить", - сказал Борис Джонсон.
Он также предупредил о серьезных гуманитарных расходах в результате нового вторжения РФ в Украину и призвал Россию к переговорам с НАТО.
"Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития", - заметил премьер-министр Великобритании.
- Напомним, 20 января Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Он сказал, что картина на границе Украины становится все более тревожной.
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