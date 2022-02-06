Встреча с любимой на столичной Оболони закончилась убийством

Подробности приводят Вартови.Еспресо.



Как удалось узнать, на 6-м этаже в квартире проживал мужчина 45 лет, встречавшийся с женщиной 35-40 лет. В отношениях пара была уже около трех лет.



Недавно у мужчины скончался отец, у которого был пистолет (по предварительной информации травматический). По словам свидетелей, мужчина за распиванием алкогольных напитков иногда им игрался и наводил оружие на других людей.





Так случилось и сейчас. Мужчина наводил оружие на свою девушку и в это время пистолет выстрелил. Девушка упала замертво.На месте убийства работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.