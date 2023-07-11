Встреча с лидерами и первое заседание Совета Украина-НАТО: Зеленский о планах на второй день работы в Вильнюсе
Во второй день саммита Североатлантического союза Владимир Зеленский встретится с лидерами стран-членов и примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО.
Об этом президент Украины написал в телеграмме.
"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе. Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", - отметил украинский лидер. .
Он добавил, что завтра запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.
Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО.
- Напомним, во вторник, 11 июля, в литовском Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Эспрессо ведет онлайн-трансляцию важнейших событий в угоду.
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