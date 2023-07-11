Об этом президент Украины написал в телеграмме.

"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе. Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", - отметил украинский лидер. .

Он добавил, что завтра запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО.