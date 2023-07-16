Вильнюсский саммит: есть много позитива, а есть не слишком приятные моменты, но мы понимаем, что нужно их выдержать, дождаться саммита в Вашингтоне. С другой стороны, во время, когда все внимание мира было приковано и к фронтам российско-украинской войны, и к Вильнюсскому саммиту, в евроатлантическом сообществе был принят очень важный протокол безопасности и действия в случае чего. То есть в Висбадене будет открываться второй центр НАТО, в дополнение к тому, что был в Измире. А главное, что командующий НАТО в Европе в случае российской провокации сможет реагировать быстро.

Определенное раздражение, которое ощущалось в первый день во всей украинской аудитории, это не слишком щепетильные попытки Запада, прежде всего американцев, объяснить их неготовность принять Украину к НАТО не реальной причиной, которую мы все понимаем. Они не готовы принять Украину в НАТО сегодня. Это означает статья 5, американцы и немцы должны ехать в Украину, солдаты должны биться и умирать рядом с украинскими – они к этому не готовы. И мы понимаем, что они не готовы и исходим из этой реальности. Они могут восполнить эту неготовность поставками нужного для победы вооружения.

Даже Байден в ряде своих ремарок пытался объяснять это еще какой-то неготовностью Украины, необходимостью сделать какие-то шаги, реформы в политической сфере, в экономической. Это звучало просто обидно для украинцев. Какая там еще неготовность? Украина за идеалы Запада – демократию, права человека – заплатила кровью десятки тысяч своих воинов. А кроме того – решала вопрос безопасности Запада. Мистер Салливан, который делал все, чтобы тормозить американскую помощь Украине в течение года, упрекнул Украину, мол, они могли бы ожидать какой-то уровень благодарности. А Запад понимает, какой уровень признательности он должен выразить за то, что Украина спасла его от нашествия с востока? Путин обратился к Западу: собирайте манатки и убирайтесь прочь, - и был уверен, что после 7-дневного победного марша Украиной будет размахивать своей ядерной ломакой на границе Польши и Балтии и повторит такое же. За это должны благодарить.

Не будем вести этот учет благодарностей, подведем положительные итоги решений по обеспечению безопасности Украины на ближайший период и после победы. Теперь все ясно: Украину примут в НАТО после победы, но НАТО сделает все, чтобы эту победу приблизить, предоставляя необходимую военную помощь. Из этого будем теперь исходить в сотрудничестве Украины с НАТО.

Запущен план действий. Не ПДЧ, план членства в НАТО, а план реальных мер, которые могут быть возможны по ускоренной процедуре, как это было в случае Финляндии. Хотя ясно, что точкой отсчета станет победа Украины.

Решение реализуется не на бумаге, а снабжением тех или иных видов вооружений. Мы видим очень положительные результаты: во-первых, кассетные боеголовки. Во-вторых, уверяю вас, я здесь, в Вашингтоне, – вопрос об ATACMS решен, они будут предоставляться. Это изменяет правила игры очень серьезно.

Когда? Когда нам передадут ATACMS?

Возможно завтра. Напомню: вопрос был задан на пресс-конференции Салливану перед личной встречей Зеленского с Байденом. Он сказал: этот вопрос сейчас обсуждается и будет, в частности, одной из тем переговоров Зеленского с Байденом. Если не самый близкий наш друг в администрации президента говорит нам об этом, поверьте, по американским понятиям означает, что вопрос решен.

Самолеты – создана коалиция. Как обычно. Вспоминая об этом пожелании Салливана, что Украина должна быть благодарна – да, мы благодарны за огромную помощь, но мы все время помним, что она задерживается. Она все время опаздывает, и опоздание – это цена жизни украинских солдат. Но сейчас подготовка самолетов поставлена на институциональные рельсы коалиции 11 европейских стран, которые этим будут заниматься. Во главе – северные страны: Дания, Голландия, Бельгия, Румыния. В Румынии будет основная подготовка на аэродромах. Подготовка пилотов начинается в августе. Но мы слышали уже давно, что подготовка пилотов происходит, но это были единичные акты. Теперь это приобретает структуру серьезной натовской операции. Да, не будет самолетов в этом, летнем контрнаступлении. Но, опять же, очень важный результат саммита: все мы помним так формулу, которую почему-то понравился чешский президент, что контрнаступление – последнее окно возможностей для Украины. Не знаю, по каким наилучшим мотивам он это формулировал, чтобы сейчас воспользоваться. Но контекст был таков: если наступление не удастся, то политика Запада может снизить поддержку.

Однако решение Большой семерки полностью перечеркивает эти мотивы,

устанавливаются долговременные планы поддержки Украины, и не только поставки вооружений, а совместное развитие оборонной промышленности, совместная подготовка, обмен разведданными – то есть предоставленный статус, которого мы несколько лет добивались, который США предоставили Израилю.

Как только появится мощная американская авиация в нашем небе, которую мы сможем использовать, это будет означать фиксацию окончательного разгрома путинских интервентов. Это произойдет нескоро, но этот сигнал очень сильно отчитали в Кремле и все поняли. Также мы видим очередные странные рокировки генералов – генерала Попова отставили с должности за то, что он посмел усомниться в своем плешивом фюрере.

Кстати, позывной генерала Попова – Спартак. Поэтому популярное название – "восстание Спартака" – слишком символично. Вы знаете, события 24 числа резко ослабили личную власть фюрера. Так всегда происходит в криминальной структуре: власть пахана основывается на безоговорочном повиновении всех участников банды. Если кто-то бросает вызов, за который не был наказан впоследствии, это автоматически ослабляет власть пахана и открывает путь к таким попыткам в дальнейшем. Если это мог сделать уголовник Пригожин, генерал Попов решил, что он, профессиональный военный, может тоже высказать такие же претензии своему начальству. Таких попов-спартаков еще будет и будет. Это свидетельствует о полной потере управления Путиным.

Это может произойти не за один день, но это отразится на боеспособности русских войск.

Кроме того, ожесточенные бои идут вокруг Бахмута. Бахмут, с точки зрения военных, возможно, не имеет столь большого значения. Скажем, освобождение Мелитополя – гораздо важнее по сравнению с освобождением Бахмута. Но, учитывая кризисную ситуацию в России, уверяю вас, увольнение Бахмута – украинское руководство это прекрасно понимает и сосредотачивается на этой задаче – станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке. Представляете, как заиграют нарративы: Пригожин освободил Бахмут, а Шойгу, Герасимов и Путин - извиняюсь, позволю себе процитировать высказывания господина Пригожина - снова просрали. И вот тогда таких попов и таких спартаков появится очень много.

Но ведь тех поповых-спартаков кто-то должен повести за собой. Пригожин присел. Жив ли он еще? А что, по вашему мнению, происходило во время этой "встречи", если она действительно была между Путиным, Пригожиным и еще тремя десятками горлорезов?

Если эта встреча была – а у нас сведения иностранной прессы и того же Пескова, хотя ни одному его слову верить нельзя, тогда это огромное унижение Путина. Просто она добавляет к унижениям, которые мы уже видели. Начиная, помните, утро 24: Путин выступает с грозной речью, называет предателями, требует немедленно уничтожить – и войска не выполняют его приказ. Суровикин не случайно арестован. Говорят, что он в таком состоянии после усиленных допросов, что невозможно нигде показать публике. Путин отдал приказ уничтожить колонну Пригожина из воздуха. Вертолеты с этим не справились, а самолеты могли это сделать через несколько минут. Вероятно, командующий воздушно-космическими силами, который в то время эту функцию выполнял, генерал армии Суровикин отказался это сделать - это неповиновение. И после этого он встречается с этим, а мы слышим, что Пригожин спокойно летает на частном самолете из Петербурга в Москву и обратно, получает миллиарды рублей, долларов, личное оружие.

Он бандит, его основные мотивы – больше власти, больше денег.

Конфликт с Шойгу начинался у него как с хозяйствующим субъектом: Шойгу отрезал его от снабжения армии тухлой продовольствием. Пригожин был фронтменом гораздо более серьезным. То, что ему не противилось ни главное управление разведки министерства обороны, спецназ, ССО, ни контрразведка ФСБ, показывает, что его поддерживали, его подтолкнули на эту акцию очень влиятельные люди. Посмотрите только, в какой стилистике он разговаривал на лавочке в Ростове с захваченными им заместителем министра обороны Евкуровым, а еще более важно – заместителем начальника главного управления разведки Алексеевым. Забирайте Шойгу и Герасимова, сказал ему Алексеев.

Мое понимание ситуации таково, что в России все люди серьезные поняли, что война проиграна, и ищут разные способы выхода. Путин и его окружение ищут почетную ничью. Они ссылают к вам разных миротворцев, чтобы уговорили на прекращение войны. Тогда часть украинской территории остается в руках России – Путин продает это своему народу как почетную ничью. Но все больше людей во власти, в том числе в армии, ФСБ понимают, что это невозможно: ни Украина, ни Запад на почетную ничью не согласятся. Я бы назвал эту "партию" – партия почетной капитуляции. Они запустили этот марш Пригожина с целью показать всему миру, обществу, армии и Путину пределы его власти. Марш удался в том смысле, что власть Путина полностью дискредитирована. Мы видим, какая обвальная реакция по всему миру.

Эрдоган 5 ятаганов вонзил в спину и ниже спины Путина. На какую глубину вошли ятаганы Эрдогана в нежное тело кремлевского фюрера.

Россия топнула ножкой: заявила, что выходит из зерновой сделки. Но на мой взгляд, глубочайший ятаган Эрдогана состоит в том, что на пресс-конференции с Зеленским эти два лидера заявили, что они не могут оставить без хлеба африканские народы, страдающие от голода, и они будут продолжать. Россия не хочет – это ее дело, пусть сама африканцам объясняет, а Турция и Украина будут продолжать транспортировать украинское зерно в Африку. И если нужно, то для этого обеспечение будут использовать военно-морские силы Турции. Я предсказываю: Москва на коленях приползет 17 июля и сообщит, что она продолжает участие в зерновом соглашении. Это будет еще одно публичное унижение Путина.

"Партия почетной капитуляции": как бы они это продавали и примерно какие параметры имела бы эта кремлевская история?

Мы уже видели эти вооруженные структуры, поддерживающие эту "партию". Я и раньше это говорил, а сейчас я считаю, что эту партию возглавляет Юрий Ковальчук, ближайший соратник Путина – даже не соратник, это единственный человек, на которого Путин смотрит несколько снизу вверх.

Ковальчук же Путину рассказывал все те истории о "русском мире" - он некий Дугин от финансов.

Да, да. Путин – он просто по деньгам, по делу. Ковальчуки навеяли Путину все эти геополитические фантазмы о возможности победы в мировой войне над Западом, реванше за поражение СССР в холодной войне. Он был идеологом. Но ведь он понял: эта война была проиграна первой же неделе, когда Украина отстояла Киев и отвергла. Все, о мировом господстве уже никто не думает, о Киеве уже никто не думает. Помните основным тезисом Путина на встрече с военкорам было "мы ни в какой Киев не собираемся". Не собираемся, потому что понимаем, что не можем.

У Ковальчука были такие глобальные планы, но он осознал, что все проиграли.

И теперь важнее задача у всех этих ковальчуков, больших и маленьких, - не мировое господство, не покорение, а сохранение власти и огромной собственности в потерпевшей поражение. Вот о чем они теперь размышляют. И Путин в решении этой задачи для них является препятствием, потому что желает продолжать эту бессмысленную войну за почетную ничью, которая нужна только Путину, чтобы сохранить власть. Другим эта война не нужна.

Посмотрите на еще одного идеолога среди больших фигур рядом с Дугиным, настоящих военных преступников – Затулина. Тот требовал уничтожения Украины. Тот также повторил, что "партия" вписывала в прокламации Пригожина. Вы же помните, последняя декларация Пригожина была о том, что война бессмысленна, она бессмысленна. Но оказывается, он заявил, что не было никакой угрозы Донбассу ни от НАТО, ни от Киева, что война придумана олигархами. То же повторил Затулин: мы войну проиграли, Украина всегда зависима, она никогда не будет нейтральной – это очень важно.

Но в этом зверинце, кроме Затулина, еще есть Марков, Картополов, Дугин в конце концов.

В сущности, когда эта "партия" победит окончательно и капитуляция произойдет, самоубийств будет крайне мало. Сократят себе возраст только Дугин со своей женщиной, как Геббельс. Если бы у них было шесть дочерей, они бы всех их отравили. Вы же помните, какие это были счастливые мармызы, все на это обратили внимание, у супругов Дугиных на похоронах собственной дочери. Они сами ее взорвали и считают, что такая сакральная жертва заставит наконец-то нерешительного, на их взгляд фюрера, не знаю просто что сделать...

Нажать кнопку и взорвать весь мир.

Да, но Дугин слишком философ, он не понимает, что у Путина нет такой кнопки. Была бы – он, возможно, и взорвал бы в мгновение отчаяния. Но сейчас его ядерной войны никто не боится. Я разговаривал в Вашингтоне, и перед этим публично во многих статьях написано:

если Путин не может отдать приказ убить Пригожина, потому что этот приказ не будет исполнен, - как он может отдать приказ нанести ядерный удар,

никто не будет выполнять этот приказ. Нет кнопки. Ядерный удар – это нужно два десятка офицеров, начиная от составов министерства обороны. Кто сейчас будет выполнять безумный приказ Путина? Он слаб. Путин месяц назад и Путин сегодня – это разные вещи. Тот Путин, который отдал приказ взорвать Каховскую плотину, сегодня этот приказ никто бы не выполнил.

При всей американской осторожности все нынешние шаги Байдена более решительны. С кассетными боеголовками – это очень решительный шаг, ему приходилось преодолевать сопротивление даже в конгрессе. Это тоже результат новой ситуации в Москве. Последнее яркое свидетельство: в день мятежа начальник ЦРУ Бернс, заключивший какое-то гнусное соглашение в Москве за несколько дней перед войной, он поддерживает связь с Москвой, так вот во время путча этот Бернс звонил по телефону Нарышкину и объяснял, что мы здесь ни при чем. , мы не причастны. А как теперь Нарышкин дерзко заявил, мол, мы с Бернсом полтора часа обсуждали, что нам делать с Украиной – это одна картина. А другая картина – за два дня Байден заявил: Putin is absolutely weakened – совершенно ослаблен. Он знает об этом лучше, чем мы с вами, потому что они осведомлены о разговорах в бункере об этой ситуации со спартаками, красивыми, знают все лучше, чем мы. И за этим начались более решительные шаги американцев и с кассетными боеголовками, и с ATACMS решение принято, в ближайшие дни они будут уже в Украине. И это уже не разговоры о F-16, а соглашение 11 стран, обеспечивающее эту структуру. Путина уже никто не боится.

А что с Герасимовым? То его отставляли, то его разменивали – нет, ничего ему не случилось, остался в должности.

Знаете, за последние 20 дней его показали умышленно маленьким кадриком, к тому же очень символично. Он как великий начальник спрашивал воздушно-космические силы России, как они выполнили свою задачу – уничтожение основного объекта. И тоже показательно: он должен спрашивать Суровикина, который является начальником и сидящего где-то в тюрьме, а задал вопрос начальнику штаба космических сил. Это жалко. И вид у него был жалкий, затравленный.

Насчет Шойгу и Герасимова. Есть разные теории заговора Пригожина, Попова, еще кого-то. Но что не вызывает сомнений, Шойгу и Герасимова попирают абсолютно все в армии. А Путин из своего пацанского принципа не отступать под давлением не может их избавиться и тонет вместе с ними. То есть уже скоро будем спрашивать не "Где Герасимов, что-то его давно не видно?", а "Где Путин, что-то его давно не видно?".