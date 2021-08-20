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Встреча Путина с Меркель: Кремль завил о нарушении Украиной "Минска", ФРГ - о необходимости транзита газа через Украину после 2024 года

20 августа, 2021 пятница
19:00
Мир Путин Меркель

20 августа на встрече с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель обсудила необходимость продолжения транзита газа через Украину после окончания действующего контракта с "Газпромом" в 2025 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

Кремлевский глава Владимир Путин обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат Минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, Украина якобы отказалась от разрешения конфликта.

В то же время он похвалил Ангелу Меркель за вклад в разрешение конфликта.

"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс - добиться этого пока, к сожалению, не удается. Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему и, надеюсь, обсуждение будет продолжено в ближайшие время ", - сказал Путин.

"Не может не беспокоить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, которые по своей сути противоречат минским соглашениям. Создается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного решения этой ситуации. И в этой связи еще раз просим федерального канцлера с учетом предстоящего визита в Киев повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств ", - добавил Путин.

При этом он не уточнил, какие именно законы он имел в виду.

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"Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - ответил он на вопрос журналиста. По его словам, "Северный поток-2" - это не политический процесс.

"Он на 2000 км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это гораздо дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленого порядка, что осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае этот вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние ", - добавил Путин.

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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной по транзиту газа после 2024 года. Действующий контракт был принят на 5 лет. Согласно его положениям "Газпром" должен бронировать в течение 2020-2024 годов 40 млрд кубометров.

Она добавила, что Георг Вальдерзее, которого 18 августа правительство Германии назначило специальным представителем по вопросам транзита газа через Украину, будет способствовать развитию переговоров между сторонами о продлении контрактов на поставки газа через Украину, а также направлять процесс переговоров.

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Россия
Ангела Меркель
геополитика
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