Встреча Путина с Меркель: Кремль завил о нарушении Украиной "Минска", ФРГ - о необходимости транзита газа через Украину после 2024 года
20 августа на встрече с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель обсудила необходимость продолжения транзита газа через Украину после окончания действующего контракта с "Газпромом" в 2025 году
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.
Кремлевский глава Владимир Путин обвинил Украину в принятии законов, которые якобы противоречат Минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, Украина якобы отказалась от разрешения конфликта.
В то же время он похвалил Ангелу Меркель за вклад в разрешение конфликта.
"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс - добиться этого пока, к сожалению, не удается. Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему и, надеюсь, обсуждение будет продолжено в ближайшие время ", - сказал Путин.
"Не может не беспокоить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, которые по своей сути противоречат минским соглашениям. Создается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного решения этой ситуации. И в этой связи еще раз просим федерального канцлера с учетом предстоящего визита в Киев повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств ", - добавил Путин.
При этом он не уточнил, какие именно законы он имел в виду.
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"Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - ответил он на вопрос журналиста. По его словам, "Северный поток-2" - это не политический процесс.
"Он на 2000 км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это гораздо дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленого порядка, что осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае этот вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние ", - добавил Путин.
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Она добавила, что Георг Вальдерзее, которого 18 августа правительство Германии назначило специальным представителем по вопросам транзита газа через Украину, будет способствовать развитию переговоров между сторонами о продлении контрактов на поставки газа через Украину, а также направлять процесс переговоров.
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