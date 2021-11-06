Встреча Путин с Зеленским невозможна: президент Украины не самоубийца, – Яковенко
По мнению журналиста Игоря Яковенко, встреча Владимира Зеленского и президента страны-агрессора Российской Федерации Путина невозможна, ведь президент Украины не самоубийца
Такое мнение он высказал в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV.
"Президент страны-агрессора России Владимир Путин и его окружение, особенно генералы, понимают, что нет такой опции, когда президент Зеленский, или любой другой руководитель Украины, выполнил бы ту версию Минских соглашений, которая существует в голове Путина. То есть включил террористический анклав полностью вооруженных представителей русского мира, имеющих российское гражданство, в состав Украины. Даже движение в эту сторону украинского лидера невозможно", - отметил Яковенко.
Журналист подчеркнул, что Кремль прекрасно понимает, что украинские власти не пойдут на условия Кремля по выполнению Минских соглашений, поэтому встреча Путина и Зеленского невозможна, ведь нет предмета для общения.
"Для Путина невозможно перестать воевать с Украиной, вернуть Крым, прекратить военные действия на Донбассе. Это невозможно, такой опции не существует. Так же и для Зеленского не существует опции двигаться в сторону выполнения Минских соглашений в том виде, в каком они существуют в голове хозяина Кремля. К Зеленскому можно как угодно относиться, но на самоубийцу он не похож", – сообщил Игорь Яковенко.
- Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал маловероятной встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Во время визита в оккупированный Крым российский президент Владимир Путин сказал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией . МИД Украины выразил протест.
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