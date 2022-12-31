Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Андрей Пионтковский дал комментарий по поводу неформального саммита глав стран СНГ, который состоялся 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

"Перстни уже назвали "перстнями безвластия". И это возвращает мои мысли к тем огромным достижениям Украины на протяжении этих 9 месяцев борьбы с агрессором. Украина еще не завершила соревнования за свою территориальную целостность, еще часть территории оккупирована врагом, но она уже развязала кучу проблем Во-первых, освободила от угрозы Запад, ведь план Путина заключался в том, чтобы, захватив Украину, из-за ядерного шантажа заставить Запад сдаться. Вторая историческая задача – Украина уже освободила все народы так называемого постсоветского пространства. И встреча нескольких диктаторов в Санкт-Петербурге в Российском музее - это были похороны СНГ", - подчеркнул политолог.

Пионтковский напомнил, что лидеры Азербайджана и Казахстана совершенно освободились уже от власти Путина, и даже всегда смиренная Армения это также продемонстрировала.

"На предыдущем саммите председательствующий Пашинян (премьер-министр Армении - ред.) отказался подписывать какие-либо заявления и закрыл заседание. Путин в бешенстве бросал ручку и топал ножкой, потому что все страны постсоветские освободились от его влияния. Даже на провальном саммите в Астани такие, казалось бы, вассалы, как Рахмон (президент Республики Таджикистан – ред.) и Бердымухамедов (президент Туркменистана – ред.), говорили Путину: "Чего это вы себе позволяете обращаться с нами, как с советскими республиками? Мы уже не советские союзные республики. "Вот эта историческая задача выполнена Украиной и украинской армией - освобождение народов постсоветского пространства", - отметил Пионтковский.

27 декабря Институт изучения войны отметил, что Путин озабочен отсутствием поддержки его войны среди элит.

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