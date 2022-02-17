Встреча может разблокировать отношения между Украиной и Россией, - Зеленский об ожиданиях от возможных переговоров с Путиным

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.



"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча - это сигнал о том, чего стороны хотят", - заявил он.



Зеленский добавил: в ходе встречи они бы сказали то, что считают нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор.



По его словам, президенты могут выйти со встречи и сказать: в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся зарыть топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной земле.



Он отметил, что для Украины это тоже хороший результат, потому что "хуже всего жить в неопределенности".

Напомним, Зеленский заявил о нескольких попытках связаться с Путиным по поводу накопления войск, в Кремле подтвердили запросы и объяснили отказ.