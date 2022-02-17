Встреча может разблокировать отношения между Украиной и Россией, - Зеленский об ожиданиях от возможных переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным разблокирует отношения между Украиной и Россией
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча - это сигнал о том, чего стороны хотят", - заявил он.
Зеленский добавил: в ходе встречи они бы сказали то, что считают нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор.
По его словам, президенты могут выйти со встречи и сказать: в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся зарыть топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной земле.
Он отметил, что для Украины это тоже хороший результат, потому что "хуже всего жить в неопределенности".
- Напомним, Зеленский заявил о нескольких попытках связаться с Путиным по поводу накопления войск, в Кремле подтвердили запросы и объяснили отказ.
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