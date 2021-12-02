Встреча глав МИД НАТО: Британия и Канада подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.



"Министры осудили нарушение прав человека в Беларуси режимом Лукашенко и подтвердили свою жесткую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.



Мелани Джоли и Элизабет Трас также "подчеркнули приверженность коллективной безопасности с целью решения неотложных международных проблем, в частности в Восточной Европе".



Кроме того, министерши заявили о необходимости привлечь Иран к ответственности за сбыт пассажирского самолета PS752 Международных авиалиний Украины.

Напомним, 1 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании НАТО в Риге. Он заявил , что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях – содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.

Генсек Йенс Столтенберг сообщил , что НАТО будет способствовать созданию военных возможностей Украины и готово реагировать на агрессию РФ.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил , что требует начать переговоры по установлению юридических гарантий того, что "Североатлантический альянс не будет расширяться на восток".

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