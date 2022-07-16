Встреча G20 завершится без совместного коммюнике из-за позиции Китая и Индии по войне в Украине, - Reuters
Встреча министров финансов стран Большой двадцатки завершится без общего итогового коммюнике, из-за сдержанной позиции Китая, Индии и ЮАР относительно войны РФ против Украины
Об этом сообщает Reuters .
По информации источников агентства, причиной отсутствия коммюнике встречи, которая проходит в Индонезии, могут стать разногласия в позициях стран G20 по поводу войны России против Украины.
Китай, Индия и ЮАР заняли по этому вопросу сдержанную позицию, в то время как министры финансов США и Канады Дженет Йеллен и Христя Фриланд осудили российскую агрессию и возложили на Москву ответственность за экономический кризис в мире.
Ожидается, что итоги встречи устно подведет министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.
На прошлой неделе встреча министров иностранных дел G20 также завершилась без совместного коммюнике, а часть делегатов в знак протеста против приезда главы МИД РФ Сергея Лаврова пропустила торжественный прием.
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8 июля из-за бойкота представителей других стран Сергей Лавров досрочно покинул саммит G20.
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