Об этом сообщает Reuters .

По информации источников агентства, причиной отсутствия коммюнике встречи, которая проходит в Индонезии, могут стать разногласия в позициях стран G20 по поводу войны России против Украины.

Китай, Индия и ЮАР заняли по этому вопросу сдержанную позицию, в то время как министры финансов США и Канады Дженет Йеллен и Христя Фриланд осудили российскую агрессию и возложили на Москву ответственность за экономический кризис в мире.

Ожидается, что итоги встречи устно подведет министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.

На прошлой неделе встреча министров иностранных дел G20 также завершилась без совместного коммюнике, а часть делегатов в знак протеста против приезда главы МИД РФ Сергея Лаврова пропустила торжественный прием.

8 июля из-за бойкота представителей других стран Сергей Лавров досрочно покинул саммит G20.

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