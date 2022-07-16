English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Встреча G20 завершится без совместного коммюнике из-за позиции Китая и Индии по войне в Украине, - Reuters

Встреча G20 завершится без совместного коммюнике из-за позиции Китая и Индии по войне в Украине, - Reuters

16 июля, 2022 суббота
06:58
Мир G20

Встреча министров финансов стран Большой двадцатки завершится без общего итогового коммюнике, из-за сдержанной позиции Китая, Индии и ЮАР относительно войны РФ против Украины

Об этом сообщает Reuters .

По информации источников агентства, причиной отсутствия коммюнике встречи, которая проходит в Индонезии, могут стать разногласия в позициях стран G20 по поводу войны России против Украины.

Китай, Индия и ЮАР заняли по этому вопросу сдержанную позицию, в то время как министры финансов США и Канады Дженет Йеллен и Христя Фриланд осудили российскую агрессию и возложили на Москву ответственность за экономический кризис в мире.

Ожидается, что итоги встречи устно подведет министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати.

На прошлой неделе встреча министров иностранных дел G20 также завершилась без совместного коммюнике, а часть делегатов в знак протеста против приезда главы МИД РФ Сергея Лаврова пропустила торжественный прием.

  • 8 июля из-за бойкота представителей других стран Сергей Лавров досрочно покинул саммит G20.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Украина
Россия
Китай
Индия
Индонезия
Канада
война с Россией
США
Читайте также:
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
14 июля, 2022 четверг
"Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы
телефон меседжер
14 июля, 2022 четверг
Очередной перехват разговоров оккупантов от СБУ: "Нас держат за быдло. По документам мы, оказывается, месяц назад кайфовали в отпуске"
Офіс генпрокурора України
14 июля, 2022 четверг
Изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Экс-заместителю разведывательного управления Военно-морских сил сообщили о подозрении
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36
    Покупка 36
    Продажа 36.82
  • EUR
    Покупка 35.8
    Продажа 36.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 июля
08:00
Интервью
Мы входим в зиму с "голой" армией, – волонтер Дана Яровая
07:44
Обновлено
В Украине объявлена воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Николаеве и Одессе
07:35
Эксклюзив
"Прожить эмоционально": травматерапевт Наконечная рассказала, как пережить смерть близкого во время войны и дальше строить жизнь
07:23
ВСУ отразили вражеский штурм в Донецком и Бахмутском направлениях, - Генштаб
06:27
Байден в Саудовской Аравии сделал резкое заявление в адрес принца, обвиняемого в причастности к убийству журналиста
05:58
Новой главой МИД Бельгии станет бывшая журналистка
05:36
Российская армия выходит из оперативной паузы: новое большое наступление возможно в течение 72 часов, - ISW
04:52
HIMARS
HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине, - Пентагон
04:29
На юге ВСУ уничтожили около полусотни захватчиков, восемь гаубиц и более 20 единиц техники
04:06
Офис генпрокурора зафиксировал в Украине уже более 23 тыс. военных преступлений российских оккупантов
03:43
Россия целенаправленно разрушает культурное наследие Украины, чтобы уничтожить национальную идентичность, - Кислица
03:19
США предоставит военную помощь Тайваню более чем на $100 млн
02:56
Байден прибыл в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России
02:34
"Мы с ребятами Бен Ладена прикончили": Военных в Днепре посетил звезда ММА и легендарный спецназовец из США Тим Кеннеди
02:12
В Чечне во время проповеди имамы вербуют прихожан на войну с Украиной
01:50
"Газпром" в 2022 году сократил добычу на 10%, а экспорт в страны "дальнего зарубежья" более чем на 30%, - отчет компании
01:36
Госдеп США
Военная помощь Украине, оборонные технологии: помощница Блинкена едет в турне по Европе обсудить сотрудничество по безопасности
01:21
Захватчики с территории Запорожской АЭС стреляют по Никополю из ракетных комплексов, - Энергоатом
01:03
Азербайджан требует вывести войска Армении из Нагорного Карабаха по соглашению 2020 года и обвиняет РФ в затягивании процесса
00:42
В Италии обнаружили груз с деталями для дронов: подозревают, что он должен был уйти в Россию
00:39
На фото Владимир Зеленский
"Должны почувствовать справедливый ответ на террор": Зеленский пообещал, что "спокойных ночей у оккупантов не будет"
00:16
Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS и другого оружия на $500 млн
2022, пятница
15 июля
23:57
Мэр Сум призвал жителей по возможности уехать из города на выходные
23:39
"Динамо"
"Динамо" проиграло бельгийцам в благотворительном матче
23:16
Обновлено
город Днепр
РФ нанесла авиаудар по Днепру. Погиб водитель автобуса и еще два человека
23:14
Эксклюзив
Виктор Ягун
Россия может собрать в "добробаты" до 50 тыс. человек, это - ничто, - генерал-майор СБУ Ягун
23:13
На фото украинское поле пшеницы
Продолжают уничтожать урожай: оккупанты обстреляли Зеленополье дважды за день
23:09
"Это возможно абсолютно": Резников назвал условие завершения войны до конца года
22:52
Над Белоцерковским районом силы ПВО сбили вражескую ракету
22:43
Обновлено
В Кременчуге раздались взрывы
22:38
Аналитика
Сергей Згурец
Есть все предпосылки, что Юг будет освобожден первым, нужна четко спланированная операция. Колонка Сергея Згурца
22:36
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 июля
22:16
"Непродуктивно для Украины и неуважение к американцам": конгрессвумен Спартц о заявлении Милованова, назвавшего ее "животным"
22:00
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Принцип кислородной маски. Травматерапевт Оксана Наконечная рассказала о том, как помочь себе во время сильного стресса
21:42
Госдума РФ. Выступает Володин
Проведение псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины недопустимо, - ЦИК
21:06
Александр Дубилет
Бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн грн
21:02
Эксклюзив
Не стоит сдерживаться: травматерапевт рассказала о важности плача при переживании потери
21:02
Эксклюзив
Изменилась платежка за поставку газа, теперь поставщик компания "Нафтогаз Украина", - главред центра "ГазПравда"
20:56
На фото Денис Шмигаль и Жозеп Боррель
Ракетные удары по Виннице, Николаеву, Кременчугу, Краматорску: Шмыгаль призвал ЕС признать Россию страной-террористом
20:50
Враг снова обстрелял Славянск, есть погибшие и раненые
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV