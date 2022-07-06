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Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии Бербок

6 июля, 2022 среда
17:37
Мир G20

Встреча глав МИД стран Большой двадцатки (G20) не должна превратиться в платформу для России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"В интересах всех нас обеспечить уважение и соблюдение международного права. Это общий знаменатель. И это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать эту встречу (G20, - ред.) как платформу", - подчеркнула Бербок.

Известно, что встреча министров иностранных дел стран G20 состоится уже в эту пятницу, 8 июля, перед саммитом лидеров Большой двадцатки, который пройдет в ноябре в Индонезии.

  • 6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России. Позже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала лидеров G20 не бойкотировать саммит организации, если в нем решит принять участие российский диктатор Владимир Путин.
  • Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского.

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