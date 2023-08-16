Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Встреча Эрдогана и Путина точно не будет безрезультативной, - эксперт-международник Семиволос
Эксклюзив

Встреча Эрдогана и Путина точно не будет безрезультативной, - эксперт-международник Семиволос

16 августа, 2023 среда
17:33
Война с Россией

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что результатом встречи Эрдогана и Путина может стать возвращение РФ к "зерновому соглашению"

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Встреча Эрдогана и Путина точно не пройдет без результатов. Ведь иначе она просто не состоится. Очевидно, что сейчас проходят активные консультации с обеих сторон. Если же Путин все-таки приедет на эту встречу, то у Эрдогана будут все основания говорить о том, что Россия вернется к "зерновому соглашению". По этому поводу были уже определенные сигналы от США и ООН. Поэтому, скорее всего, определенное количество требований Путина могут удовлетворить", - пояснил Семиволос.

Эксперт подчеркнул, что Путин будет стараться не испортить отношения с Эрдоганом

"Однако количество этих требований будет намного меньше, чем хочет Путин. Конечно, если он сможет продать выполненные требования как победу для своего электората, это его проблемы. С другой стороны, Эрдоган хочет вернуться в высокую политику и стать мировым миротворцем. Он позиционирует себя как главный переговорщик мира. И это для него очень важно. Путин об этом знает. А также знает о рисках, если он не выполнит требования Эрдогана. Ведь тогда, как предполагают многие эксперты, политика Эрдогана по отношению к РФ может кардинально измениться", - добавил он.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой. Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на нежелание России. Определенные меры для этого уже принимаются.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

Мир
Украина
Россия
ООН
Владимир Путин
Турция
зерно
Реджеп Эрдоган
США
Читайте также:
G20
15 августа, 2023 вторник
Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет
Судно Joseph Schulte
16 августа, 2023 среда
Из порта Одессы вышло первое судно после выхода России из "зернового соглашения"
путлер шойгу
16 августа, 2023 среда
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.74
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
17:46
Обновлено
курская АЭС
В Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – российская ИПСО
17:29
Партизаны зафиксировали российскую ПВО возле Крымского моста
17:20
Разведка срочно нуждается в нашей поддержке: сбор на дроны
17:17
Украина – в пятерке стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами, – Mastercard
17:16
На Днепропетровщине в результате обстрела погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка
17:05
Обновлено
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
17:04
Требовали с военного деньги и угрожали физической расправой: на Житомирщине задержали группу рэкетиров
16:59
"Динамо" – "Арис": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на решающий матч киевлян в еврокубках
16:50
Сырский посетил передовые позиции ВСУ: принял ряд важных решений для обороны Купянска
16:50
талибан
"Не отвечают интересам нации": Талибан запретил деятельность всех политических партий в Афганистане
16:46
Эксклюзив
"Рассредоточение сил": Гуменюк рассказала о тактике РФ во время ночных атак на Украину
16:44
Обновлено
Россияне ударили по Харьковщине, сработало ПВО
16:41
Крупнейший в ЕС: Финляндия создаст стратегический резерв запасов на фоне угроз со стороны РФ, - Bloomberg
16:40
Зинченко окончательно восстановился от травмы
16:38
Эксклюзив
Военной угрозы для Литвы с территории Беларуси нет и не будет, - экс-министр обороны Линкявичюс
16:33
Обновлено
Адвокат судьи Тандыра рассказала, что семья убитого нацгвардейца получила компенсацию, вдова заявила, что отказалась от денег
16:32
"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
16:25
Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности
16:21
Проект "Города-герои": в Николаеве презентовали выставку ко Дню Независимости
16:19
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Только коллективный голос глобального Юга может заставить РФ изменить позицию
16:03
OPINION
Игорь Бураковский
Как довести Россию от санкций до репараций
15:56
Украина и Молдова получат от Еврокомиссии 135 млн евро, которые предполагались на проекты из РФ и Беларусью
15:51
ДБР разоблачило масштабную схему заработка на "липовых" медицинских справках в Николаевской области
15:48
На выплаты украинским военным идет треть расходов госбюджета, - Минфин
15:39
Партнерский материал
Возвращение на службу после ранения: что нужно знать военному
15:36
Русские военные
Российские "миротворцы" разогнали протестующих, блокировавших военную базу в Нагорном Карабахе
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:24
Эксклюзив
Выход ко второй линии обороны РФ и продвижение в перспективе: военный эксперт Коваленко объяснил важность деоккупации Урожайного
15:20
Сопровождение родных во время лечения за границей: что нужно знать
15:20
Россияне могут запустить ракеты по хасидам в Умани и обвинить в этом украинцев, – посол в Израиле
15:02
Обновлено
Российская армия атаковала Херсонщину: один человек погиб, 7 ранены
14:59
В МВД Польши предполагают, что Беларусь намерена вмешаться в парламентские выборы
14:47
Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную, активисты обращаются к Лубинцу
14:45
Казахстан строит 20 новых пограничных залогов на границе с РФ
14:32
В Литве заявили о закрытии двух пунктов пропуска с Беларусью
14:32
Отрицали существование Украины: в Николаеве СБУ объявила подозрение двум чиновникам Облэнерго
14:12
Иоганнис подтвердил, что Румыния будет учить украинских пилотов на F-16.
14:06
Болезненная и опасная процедура: Минздрав о мифах относительно комплексного обследования новорожденных
14:05
Владельцам премиум-подписки у Х стала доступна новая вкладка Highlights
14:05
OPINION
У нас как не было, так и нет стратегии победы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV