Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Встреча Эрдогана и Путина точно не пройдет без результатов. Ведь иначе она просто не состоится. Очевидно, что сейчас проходят активные консультации с обеих сторон. Если же Путин все-таки приедет на эту встречу, то у Эрдогана будут все основания говорить о том, что Россия вернется к "зерновому соглашению". По этому поводу были уже определенные сигналы от США и ООН. Поэтому, скорее всего, определенное количество требований Путина могут удовлетворить", - пояснил Семиволос.

Эксперт подчеркнул, что Путин будет стараться не испортить отношения с Эрдоганом

"Однако количество этих требований будет намного меньше, чем хочет Путин. Конечно, если он сможет продать выполненные требования как победу для своего электората, это его проблемы. С другой стороны, Эрдоган хочет вернуться в высокую политику и стать мировым миротворцем. Он позиционирует себя как главный переговорщик мира. И это для него очень важно. Путин об этом знает. А также знает о рисках, если он не выполнит требования Эрдогана. Ведь тогда, как предполагают многие эксперты, политика Эрдогана по отношению к РФ может кардинально измениться", - добавил он.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой. Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил , что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина продолжит экспорт зерна, несмотря на нежелание России. Определенные меры для этого уже принимаются.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".