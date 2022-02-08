Встреча Бербок и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию и "Северному потоку-2", - CNN

Об этом сообщает CNN с ссылкой на собственные источники.



В понедельник, 7 февраля, должна была состояться встреча министерства иностранных дел Германии и президента Украины, однако она была отменена. По словам Бербок, причиной стало изменение планов через французскую сторону.



Однако источник, близкий к украинскому правительству, сообщил изданию, что встреча не состоялась, поскольку глава немецкого МИД отказалась сказать, откажется ли Германия от газопровода "Северный поток-2" в случае нового вторжения России в Украину, а также из-за того, что Берлин не оказывает Украине военную помощь.



Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что ответ НАТО на потенциальное вторжение России в Украину будет единственным, однако отказался говорить о "Северном потоке-2".



"Вы можете понимать и можете быть абсолютно уверены, что Германия будет вместе со всеми своими союзниками и особенно США, что мы сделаем те же шаги. В этой ситуации не будет никаких отличий", - заявил Шольц.



В то же время, Байден четко заявил, что газопровод будет остановлен в случае нового вторжения РФ в Украину.

Напомним, 7 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев . Во время брифинга она заявила, что Запад готов уплатить экономическую цену и ввести жесткие санкции против РФ, если произойдет вторжение в Украину.