Встреча Байден и Си Цзиньпин может состояться уже в ноябре, - Reuters
Соединенные Штаты и Китай договорились совместно организовать встречу лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина
Об этом сообщает Reuters.
Высокопоставленный представитель американской администрации не уточнял, где и в каких условиях может пройти встреча, подготовка которой уже началась.
Но другой неназванный сотрудник Белого дома сообщил, что встреча Байдена и Си Цзиньпина предположительно состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, который пройдет уже в ноябре.
По данным ряда источников, подготовка встречи двух лидеров является одной из целей визита главы МИД Китая Ван И в Вашингтон.
- 27 октября президент США Джо Байден встретился с главой МИД Китая Ван I и отметил необходимость сотрудничать для решения глобальных проблем.
- Глава КНР Си Цзиньпин заявил , что дальнейшая судьба человечества зависит от того, смогут ли Китай и США найти взаимопонимание друг с другом. Лидер Китая выразил надежду, что Национальный комитет по американо-китайским отношениям продолжит оказывать поддержку "китайско-американским отношениям и играть конструктивную роль в продвижении здорового и стабильного развития отношений между двумя странами".
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