Встреча Байден и Си Цзиньпин может состояться уже в ноябре, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный представитель американской администрации не уточнял, где и в каких условиях может пройти встреча, подготовка которой уже началась.

Но другой неназванный сотрудник Белого дома сообщил, что встреча Байдена и Си Цзиньпина предположительно состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, который пройдет уже в ноябре.

По данным ряда источников, подготовка встречи двух лидеров является одной из целей визита главы МИД Китая Ван И в Вашингтон.