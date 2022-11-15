Об этом он написал в twitter .

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальную реакцию саммита Группы двадцати. И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - говорится в сообщении.

В Киеве зафиксированы взрывы, предварительно, есть попадания в 3 жилых дома, один человек погиб.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии.