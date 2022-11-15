"Встаньте на сторону людей, а не преступников": Кулеба призвал участников саммита G20 отреагировать на обстрел
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников саммита G20 отреагировать на очередные обстрелы критической инфраструктуры
Об этом он написал в twitter .
"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальную реакцию саммита Группы двадцати. И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - говорится в сообщении.
- В Киеве зафиксированы взрывы, предварительно, есть попадания в 3 жилых дома, один человек погиб.
- Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии.
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