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Главная война с Россией "Встаньте на сторону людей, а не преступников": Кулеба призвал участников саммита G20 отреагировать на обстрел

"Встаньте на сторону людей, а не преступников": Кулеба призвал участников саммита G20 отреагировать на обстрел

15 ноября, 2022 вторник
17:57
война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников саммита G20 отреагировать на очередные обстрелы критической инфраструктуры

Об этом он написал в twitter .

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальную реакцию саммита Группы двадцати. И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - говорится в сообщении.

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Мир
Дмитрий Кулеба
Военные новости
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