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OPINION

Вспышки внутренней агрессии в Украине: почему это происходит

Андрей Кокотюха
29 сентября, 2023 пятница
08:26
Мнение

Новая антигероиня нашего времени – Ирина Дворская, владелица салона красоты из Макарова на Киевщине. Прославилась она в пределах городка из-за провоцирования конфликта, причина которого плохо укладывается в голове

На днях в салон госпожи Дворской без намерения совершить что-то плохое, только с целью получить услугу, зашла жена военного, внутренняя переселенка Виктория Середа. Пока она была в салоне, прибывший в отпуск мужчина и дочь ждали на улице. Девочка нарисовала цветными мелом сине-желтый флаг и написала "Слава Украине!". Госпожа Дворская устроила скандал с требованием немедленно стереть, цитата, "эту гадость".

На следующий день национальная символика обильно усеяла не только место рядом с заведением, но и стены заведения. Обладательница салона назвала это, цитата, "вандализмом". Накатала заявление в полицию. После огласки в салон подтянулись местные неравнодушные – с сине-желтыми флагами. Произошедшее следует считать фактом проявления внутренней агрессии против Украины и средствами противостояния этому.

Макаров, территориально принадлежащий Бучанскому району, находился под российской оккупацией 34 суток – с 27 февраля по 1 апреля 2022 года. Оккупация, как в Ирпене, была не полной – часть городка контролировали украинские военные. После полного освобождения на деоккупированной территории найдено более 200 тел убитых и замученных людей, некоторые со следами пыток. Есть также многочисленные случаи изнасилований, хотя эта тема остается табуированной на всех освобожденных от россиян территориях. В самом Макарове и Макаровском районе – разрушение, там проходила линия фронта и продолжались интенсивные бои. И сам город, и села Макаровского района до сих пор в руинах, а некоторые населенные пункты вряд ли когда-нибудь отстроятся.

Однако владелица салона красоты из Макарова искренне считает "гадостью" и "варварством" украинскую символику. И в своих убеждениях она, к сожалению, не одинока. Госпожа Дворская и ее единомышленники, с большинством которых она не знакома и никогда не познакомится, имеют украинское гражданство и паспорта с украинской символикой. Они не против государственных флагов над официальными учреждениями и не зарисовывают по ночам патриотические граффити. Но в поле своего зрения видеть этого не желают. Как не хотят слышать украинский язык, агрессивно реагируя на просьбу перейти на него в деловом общении. Потому что салон красоты – сфера услуг, и украинского требует закон.

Подобные настроения вне зоны боевых действий проявляются все чаще. Есть немало историй от военных и волонтеров – некоторые из них в формате крика души рассказаны в соцсетях – об агрессивном отношении к ним части местного гражданского населения в прифронтовых районах. Фактически уважение и поддержку часть воинов испытывает только на "нуле". Чем дальше от передовой – тем чаще они ловят неприязненные взгляды, выслушивают раздраженные замечания. А вообще не раз и не два слышал от воюющих друзей фразу: "Там лучше к местным спинами не поворачиваться".

Конечно, так не везде. Однако случаев достаточно, чтобы считать данные факты не отдельными проявлениями, а типичным явлением. Имеет даже градацию, тенденцию к росту и обретению новых форм внутренней агрессии.

Началось все с уже знакомого и привычного неприятия военных и ветеранов. Вспомните хотя бы нашумевший случай, когда двое пассажиров "Интерсити" выгнали из вагона в тамбур ехавшего в отпуск участника боевых действий Виктора Якименко. От региона это не зависит. Например, во взгляде на патриотическом Тернополе военного не пустили в заведение отдыха из-за формы. По убеждению администрации, пиксель отпугивает клиентов . Аналогичная ситуация зафиксирована в Запорожье, которое россияне обстреливают каждый день и которое защищают те же военные в той же форме.

Между тем, неприязнь к людям в пикселе и неприятие украинской символики в поле своего зрения имеют одинаковые корни. Причины парадоксальны: психологическая травма, полученная в результате пережитого во время горячей фазы войны. Она врывается в стабильную жизнь, разрушает устоявшиеся привычки и обычаи, заставляет выходить из зоны комфорта и во многих случаях – терять нажитое, включая крышу над головой, и плакать на руинах. Но во многих головах, не в последнюю очередь – из-за проваленной информационной, культурной и гуманитарной политики, произошла системная подмена понятий. Что и выливается в рост внутренней злости, с которой приходится воевать так же интенсивно, как с наружной. Разве не уничтожать этого агрессора физически.

Вот как видят такие лица причинно-следственную связь. Россия напала на Украину, потому что Украина почему-то не хотела дружить с Россией, мириться с ней и в перспективе стать ее составной частью. Итак, разные там "нацики-западники-бандеровцы" виноваты, что однажды Макаров или любой другой украинский город или село начали расстреливать прямой наводкой российские танки. Моей жене пришлось кратко пообщаться с беженцами из Мариуполя, которые во всех бедах города обвиняли "азовцев": "Нас бомбили, потому что у нас стоял "Азов!". Не выдержав, жена – волонтер парировала: "А в Ирпене или Буче тоже стоял" Азов"? Оппоненты обиделись, но разговор прекратили, оставшись при своем.

Кстати, о Буче, ставшей для цивилизованного мира символом российских военных преступлений. В прошлом году мой основной профиль в Facebook был заблокирован из-за распространения возмутительного сообщения о том, что в Буче после трагедии действует московская церковь, еще и немало прихожан. Впоследствии, уже во время зимнего блекаута, появилось еще одно сообщение из Бучи, за распространение которого прилетали предупреждения относительно так называемого "языка ненависти": оказывается, в одном из бучанских "пунктов несокрушимости" посетителям крутили через YouTube российские советские комедии. Для части жителей это – иллюзия нормальности, формат "все, как до войны", которую упорно хочется поддерживать. Российская агрессия и оккупация, похоже, не научили часть жителей ничему.

Считать так – в известной степени ошибка. "В определенной степени" - ибо какую-то извращенную науку и искажении знания подобные личности и целые общины из полномасштабной войны все же вынесли. Базируются эти знания на убеждениях: украинские военные, украинские лозунги, украинский язык и украинская символика представляют смертельную опасность. Там, где есть украинская армия, где развевается украинский флаг и доминирует украинский язык, рано или поздно следует ожидать беды от агрессивной России. Поэтому агрессивное неприятие всего символизирующего Украину и ее сопротивление по вывихнутой логике – способ самозащиты. Чем дальше держишься от удельно украинского пространства – тем больше шансов на выживание.

Подобные тенденции уже проявляются и за пределами Украины. В частности, украинский язык и украинская символика все чаще провоцируют агрессию и вызывают неприятие. Причины те же: боязнь России и последствия российской агрессии. Поскольку Буча стала своим названием, трагедия оккупированных украинских городов благодаря усилиям различных официальных и неофициальных спикеров на Западе известна. Это провоцирует обратный эффект: Запад не желает такого для себя. Обвиняйте Украину и украинское. Считает сине-желтый цвет аналогом красной тряпки для русского быка. И принимает решение отмежеваться от всего, что может спровоцировать Россию.

И в этом – катастрофическая недоработка украинской власти всех уровней. Украинское не провоцирует и убивает – оно метит территорию и защищает, оберегает, делает лучше, вдохновляет. Вот на чем должна строиться прежде всего внутренняя политика, в том числе – информационная. Пока этого нет, владельцы кафе, клубов и салонов красоты будут дальше бояться детских рисунков на асфальте.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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