Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти в июле-августе, - Киевская школа экономики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг экспертов Киевской школы экономики (KSE).

В Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года.

Как отмечают в KSE, в ближайшие неделю-две в Украине не ожидается существенного роста заболеваемости.

Эксперты сообщают, что ситуация с заболеваемостью продолжает идти на спад, если говорить о количестве выявленных случаев. И при этом спад замедляется.

Как сообщается, среднесуточное количество летальных случаев в Украине продолжает падать. Их теперь 31.

В KSE отметили, что на этой неделе наблюдался рост уровня госпитализаций в Луганской области - более 60%, но его назвали техническим.

"Количество госпитализаций прекратилао падать и вышло на плато. Это может быть результатом длинных выходных. При этом выписки продолжают более чем 1,5 раза превышать госпитализации. Количество пациентов с COVID-19 сокращается на 20% в неделю", - заявил руководитель центра экономики охраны здоровье KSE Юрий Ганиченко.

Он отметил необходимость наращивания количества тестов в трех областях.

"В Киевской, Луганской и Хмельницкой областях снижается уровень тестирования. Это очень опасно в связи с тем, что на прошлой неделе в Украине обнаружили штамм "дельта". В Киевской и Луганской областях вместе с сокращением тестирования растет коэффициент обнаружения", - добавил Ганиченко .

Эксперты отмечают: чтобы Украина вышла на европейский уровень, ей необходимо втрое увеличить темпы вакцинации.

В KSE добавляют, что для того, чтобы вакцинировать 70% населения Украины, необходимо ежедневно прививать более 225 тысяч человек. Сейчас эта цифра составляет в среднем около 62 тысяч человек.

В течение суток 30 июня было зарегистрировано 705 новых случаев COVID-19 (в том числе 28 детей и 18 медработников), 51 человек умер, 1 719 пациентов выздоровели.

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