Вспышка лихорадки денге: в Бангладеш погибли почти тысяча человек

Об этом информирует BBC .

Отмечается, что стремительное распространение болезни вызвано влажными муссонами, способствующими размножению комаров, являющихся носителями вируса.

В стране пытаются сдержать распространение болезни путем информирования общественности, поскольку больницы критически переполнены. Кроме того, в медучреждениях не хватает жидкости для внутривенного введения, которая важна для лечения: больные лихорадкой денге обычно страдают от обезвоживания.

По словам представителей министерства здравоохранения, вспышка болезни застала страну врасплох, поскольку она вызвана более сильным штаммом вируса. Из-за этого самочувствие больных лихорадкой денге ухудшается гораздо быстрее.

За последние два месяца в Бангладеш от лихорадки ежедневно умирало до 20 человек, а общая смертность превысила показатели первой вспышки, зарегистрированной в 2000 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения лихорадкой денге зафиксированы во всех 64 районах Бангладеш.

Справочно . Лихорадка денге – вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары. Среди симптомов заболевания – головная боль, тошнота, боль в суставах и мышцах. В тяжелых случаях болезнь также вызывает внутреннее кровотечение, которое может повлечь смерть. Лихорадка денге обычно приобретает статус эпидемии в тропических странах. Кроме того, вспышки могут возникать в городских районах с плохими санитарными условиями, способствующими размножению комаров - переносчиков вируса.