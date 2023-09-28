Вспышка лихорадки денге: в Бангладеш погибли почти тысяча человек
За последние несколько недель в Бангладеш погибли почти тысяча человек от лихорадки денге: по словам правительства, это самая серьезная вспышка этой болезни в стране
Об этом информирует BBC .
Отмечается, что стремительное распространение болезни вызвано влажными муссонами, способствующими размножению комаров, являющихся носителями вируса.
В стране пытаются сдержать распространение болезни путем информирования общественности, поскольку больницы критически переполнены. Кроме того, в медучреждениях не хватает жидкости для внутривенного введения, которая важна для лечения: больные лихорадкой денге обычно страдают от обезвоживания.
По словам представителей министерства здравоохранения, вспышка болезни застала страну врасплох, поскольку она вызвана более сильным штаммом вируса. Из-за этого самочувствие больных лихорадкой денге ухудшается гораздо быстрее.
За последние два месяца в Бангладеш от лихорадки ежедневно умирало до 20 человек, а общая смертность превысила показатели первой вспышки, зарегистрированной в 2000 году.
По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения лихорадкой денге зафиксированы во всех 64 районах Бангладеш.
Справочно . Лихорадка денге – вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары. Среди симптомов заболевания – головная боль, тошнота, боль в суставах и мышцах. В тяжелых случаях болезнь также вызывает внутреннее кровотечение, которое может повлечь смерть. Лихорадка денге обычно приобретает статус эпидемии в тропических странах. Кроме того, вспышки могут возникать в городских районах с плохими санитарными условиями, способствующими размножению комаров - переносчиков вируса.
- По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году в Европе зафиксировали почти столько же локальных случаев лихорадки денге, сколько их было в период с 2010 по 2021 год.
- 1 сентября органы здравоохранения впервые провели фумигацию в столице Франции, поскольку тигровые комары, переносящие вирус Зика и лихорадку денге, все больше распространяются по северо-восточной Европе, из-за ускоренного изменения климата.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.82Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное