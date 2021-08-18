Вспышка коронавируса в одесском лагере: у 33 детей предварительно подтвердили "Дельта" -штамм
У 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия" в Одессе предварительно подтвердили "Дельта" -штамм COVID-19
Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии Общественном
По его словам, говорить о точном инфицировании штаммом "Дельта" нельзя.
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Гончаров заявил, что предыдущие исследования выявили "Дельту" у 33 детей, однако подчеркнул, что следует дождаться окончательных результатов.
"Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в городе Киев", - добавил главный санврач.
- В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе у 42 детей и двух работников обнаружили коронавирус .
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