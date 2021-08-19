Вспышка коронавируса в детском лагере Одессы: количество инфицированных возросло
В одесском детском лагере "Молодая гвардия" количество инфицированных коронавирусом возросло до 67 человек
Об этом рассказал Общественном главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
В одесском детском лагере "Молодая гвардия", где 17 августа зафиксировали вспышку COVID-19 продолжает расти количество инфицированных. Сейчас их количество выросло до 67.
Гончаров отметил, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 7 человек, среди которых 6 детей и один вожатый. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей в медико-санитарной части детского лагеря.
Кроме того, 8 детей госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу № 3.
- Напомним, ранее в детском лагере "Молодая гвардия" у Одессе в 42 детей и двух работников обнаружили коронавирус .
- Также у 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия" в Одессе предварительно подтвердили "Дельта" -штамм COVID-19.
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