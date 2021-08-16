Вспышка COVID-19 в Украине ожидаем в октябре-ноябре, - Кузин

Об этом он заявил в интервью Укринформа .

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора -два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре ", - подчеркнул Кузин.

По его словам, вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы его не допустить.

Главный санврач отметил, что во-первых, вакцинация защищает от тяжелого течения - это ключевой момент.

"Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет", - сказал Кузин.

По его словам, во-вторых, именно от ответственного поведения Украинский зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону.

"Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против" Дельта "- штамма. Это избегание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихание и прочее", - добавил Кузин.

Ранее Национальная академия наук спрогнозировала, что с этой недели (16-22 августа) риск значительного роста заболеваемости COVID-19 .

В течение суток 15 августа было зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19 (в том числе 31 ребенок и 10 медработников), 14 человек умерли, 248 пациентов выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb