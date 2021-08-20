Вспышка COVID-19 в детском лагере Одессы: количество заболевших превысило 70
19 августа в детском центре "Молодая гвардия" обнаружили еще 11 детей и педагогов больных COVID-19
Об этом Укринформу сообщили в пресс-служба департамента здравоохранения Одесской ОГА.
"По состоянию на 20 августа зарегистрирована 71 случай инфицирования коронавируса, в том числе 11 педагогов-организаторов. Продолжается вывоз из оздоровительного центра детей, которые не находились в изменении, где произошла вспышка", - отметила пресс-секретарь департамента ОГА Людмила Мельничук.
По словам областного главного санитарного врача Виталия Гончарова, течение болезни у пациентов - средней тяжести, ситуация в центре "Молодая гвардия" под контролем.
- Напомним, ранее в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе в 42 детей и двух работников обнаружили коронавирус .
- Также в 33 воспитанников детского центра "Молодая гвардия" в Одессе предварительно подтвердили "Дельта" -штам COVID-19.
- 8 детей госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу № 3.
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