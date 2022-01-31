Вспышка COVID-19 на Олимпиаде в Пекине: количество больных достигло 119

Об этом сообщает Reuters .



За последние четыре дня в Китае было обнаружено около 119 случаев заражения COVID-19 среди спортсменов и персонала, связанного с зимними Олимпийскими играми в Пекине.



Отмечается, что в воскресенье организационный комитет Олимпиады сообщил о 34 случаях COVID-19 среди спортсменов и членов делегаций, а уже сегодня появилась информация о 119 больных.



Китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения, поэтому спортсменам и членам делегаций запрещаются какие-либо контакты за пределами Олимпиады.



Напомним, открытие Олимпийских игр в Пекине запланировано на 4 февраля.

Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта.