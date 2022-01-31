Вспышка COVID-19 на Олимпиаде в Пекине: количество больных достигло 119
В Китае началась вспышка коронавируса среди спортсменов и членов делегаций спортивных команд зимней Олимпиады, зафиксировано уже 119 заражений
Об этом сообщает Reuters .
За последние четыре дня в Китае было обнаружено около 119 случаев заражения COVID-19 среди спортсменов и персонала, связанного с зимними Олимпийскими играми в Пекине.
Отмечается, что в воскресенье организационный комитет Олимпиады сообщил о 34 случаях COVID-19 среди спортсменов и членов делегаций, а уже сегодня появилась информация о 119 больных.
Китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения, поэтому спортсменам и членам делегаций запрещаются какие-либо контакты за пределами Олимпиады.
Напомним, открытие Олимпийских игр в Пекине запланировано на 4 февраля.
- Украину на Олимпиаде-2022 представят 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.28
Покупка 28.28Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное