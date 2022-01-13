"Вспомните, сколько "Слуг народа" поймали в наркотическом угаре": Омелян высказался за жесткие штрафы для пьяных водителей
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что остановить пьяные ДТП в Украине можно только высокими штрафами и неотвратимостью наказания
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой".
"Безусловно, что власть и элита всегда показывает пример. Если власть позволяет себе пить или кто-нибудь садиться за руль под наркотиками. Вспомните, сколько нардепов из "Слуг народа" поймали в наркотическом угаре. Это плохо влияет и это действительно создает имидж безнаказанности", - сказал эксминистр.
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По его данным, в ДТП, совершенных под тем или иным влиянием каждый год в Украине, погибает по несколько тысяч человек.
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"Абсолютное большинство причин таких ДТП – это превышение скорости и очень много пьяных. Здесь без жестких штрафов, без жесткого наказания мы не обойдемся. Законопослушные водители Германии или Польши появились только тогда, когда необратимость наказания действительно пришла и нарушать правила стало очень дорого", - подытожил Омелян.
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