ВСП планирует обжаловать новый закон о своей деятельности в КСУ
Высший совет правосудия принял решение об обращении в Верховный Суд с просьбой обратиться в Конституционный Суд для проверки положений законов, регулирующих деятельность ВСП
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ .
ВРП подразумевает три закона:
- О порядке избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов.
- Закон о ВСП
- Закон о регламенте Верховной Рады Украины
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Речь идет о:
- положении закона о создании Этического совета и возможности привлечения к его деятельности специалистов международных и иностранных организаций;
- процедуре формирования первого состава Этического совета, которая предусматривает обязательное участие трех лиц, определенных международными организациями;
- однократном оценивании Этическим советом действующего состава Высшего совета правосудия.
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