ВСП планирует обжаловать новый закон о своей деятельности в КСУ

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ .



ВРП подразумевает три закона:

О порядке избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Закон о ВСП Закон о регламенте Верховной Рады Украины

"Высший совет правосудия убежден, что любые изменения должны происходить с неукоснительным соблюдением требований Конституции Украины. Однако, отдельные нормы законов Украины вызывают значительное беспокойство относительно соответствия Конституции Украины, а также выводам КСУ, - говорится в сообщении.

Речь идет о:

положении закона о создании Этического совета и возможности привлечения к его деятельности специалистов международных и иностранных организаций;

процедуре формирования первого состава Этического совета, которая предусматривает обязательное участие трех лиц, определенных международными организациями;

однократном оценивании Этическим советом действующего состава Высшего совета правосудия.

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