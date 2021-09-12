Вследствие жесткой посадки самолета под Иркутском в России погибли 4 человека
В Иркутской области, в результате жесткой посадки пассажирского самолета, погибли четыре человека
Об этом сообщает Интерфакс.
О том, что четыре человека, которые находились в пассажирском самолете L-410, погибли во время жесткой посадки в Иркутской области, заявили в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.
"По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека - один пилот - командир - и трое пассажиров. Второй пилот жив", - сообщил представитель оперативного штаба.
Остальные 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что самолет во время жесткой посадки упал в реку Ангару.
Самолет Let L-410 авиакомпании "Сила" выполнял рейс Иркутск - Казачинское. По данным представителя компании, самолет пропал с радаров при попытке повторно совершить посадку. На борту самолета находились 16 человек и два члена экипажа.
- Напомним, 12 сентября в Иркутской области при посадке разбился пассажирский самолет.
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