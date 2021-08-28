Вследствие обстрелов Авдеевки пострадали 8 украинских военных

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в facebook.

Отмечается, что во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, были ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих.

В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибра 120 мм и 122 мм.

В Украинской делегации ТКГ подчеркнули, что задачей противника является спровоцировать нас на неадекватный ответ, а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании.

В украинской делегации предупредили, что на фоне и во время визита президента Владимира Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми.