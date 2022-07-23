Вслед за YouTube и Viber, в Херсонской области оккупанты заблокировали работу Google

Об этом сообщает "РИА Новости", со ссылкой на коллаборанта.

"По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована", - рассказал оккупант.

Стремоусов заявил, что причиной блокирования стало "использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинской власти и их американских кураторов и как вредных информационных мусорников".

22 июля главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил , что работу Google на территории псевдореспублики заблокировали, ранее такое же решение приняли оккупанты Луганской области.

В начале июля сообщалось о блокировке в Херсонской области YouTube и Viber.

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