Вслед за Венгрией и Польшей Болгария тоже обдумывает отказ от украинского зерна
Болгария также рассматривает возможность отказа от импорта украинского зерна, ранее такое решение уже приняли Венгрия и Польша
Об этом пишет издание Dnes.
"Интересы Болгарии должны быть сохранены, тем более, когда две другие страны уже приняли подобное решение. Если мы не отреагируем соответственно, накопления на территории Болгарии могут стать еще больше, поэтому мы работаем над этим", - заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев.
Министр отметил, что в понедельник будут получены законные основания отказа от украинского импорта, после чего он проведет переговоры с министром экономики. Гечев ожидает, что уже во вторник решение будет обсуждаться с президентом Болгарии.
- В субботу, 15 апреля, официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве отметили, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной.
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