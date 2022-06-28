Ко дню рождения командира операции по обороне Мариуполя Дениса Прокопенко украинские звезды музыки и спорта, писатели и политики обратились к защитникам "Азовстали".

"К видео, которое смонтировала жена Дениса, присоединились такие известные украинские деятели как: Виталий и Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, победители Евровидения-2022 "Kalush Orchestra", Злата Огневич, Тина Кароль, группа "Kazka", Наталья Могилевская, Сергей Жадан и Дмитрий Комаров", — говорится в сообщении.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" выражает поддержку Денису, командиру чести и несгибаемости, символу стальной борьбы.

Вакарчук поздравил пленного россиянами командира "Азова" с днем рождения.