Вслед за Швецией: Финляндия остановила прививки препаратом Moderna мужчин моложе 30 лет

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

"Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, которые получали Moderna, имели несколько выше риск развития миокардита, чем другие", - сказал представитель Института здравоохранения Финляндии Мика Салминен.

По его словам, воспаление сердечной мышцы происходит в течение нескольких дней. Салминен добавил, что в Финляндии будут вводить прививку препаратом Pfizer людям до 30 лет.

В Швеции прекратили делать прививки против COVID-19 жителям возрасте до 30 лет вакциной Moderna из-за риска побочных эффектов.