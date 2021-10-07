Вслед за Швецией: Финляндия остановила прививки препаратом Moderna мужчин моложе 30 лет
В Финляндии приостановили применение вакцины Moderna от COVID-19 для мужчин, родившихся в 1991 году и позже
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.
"Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, которые получали Moderna, имели несколько выше риск развития миокардита, чем другие", - сказал представитель Института здравоохранения Финляндии Мика Салминен.
По его словам, воспаление сердечной мышцы происходит в течение нескольких дней. Салминен добавил, что в Финляндии будут вводить прививку препаратом Pfizer людям до 30 лет.
- В Швеции прекратили делать прививки против COVID-19 жителям возрасте до 30 лет вакциной Moderna из-за риска побочных эффектов.
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