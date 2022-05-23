Об этом говорится в пресс-релизе Роснефти.

Карин Кнайсль написала заявление об отставке с должности члена совета директоров Роснефти и отказалась от продления своих полномочий на второй срок. Заявление вступило в силу с 20 мая.

Кнайсль входила в совет директоров Роснефти с июня 2021 года. Она занимала должность министра иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах.

Летом 2018 года свадьбу Карин Кнайсль посетил Владимир Путин, а в мировых СМИ появились кадры танца президента РФ с главой австрийского МИД.

Кнайсль утверждала, что спонтанно пригласила на свадьбу коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии, а свадьба планировалась как частное мероприятие.

20 мая бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании Роснефть.

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