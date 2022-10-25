Об этом пишут российские СМИ.

Вчера, 24 октября, стало известно, что глава Генштаба РФ Герасимов позвонил начальнику Штаба обороны Великобритании адмиралу Рейдейкину и рассказал о готовящемся Украиной ядерном ударе, сообщает РИА "Новости".

Также командир российского генштаба позвонил по телефону главе комитета начальников штабов США Милли. Ему он также рассказал о ядерной угрозе, исходящей от Украины.

Напомним, до того как минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США) провел министр обороны России Сергей Шойгу. Он утверждает, что Украина готовит удар по "грязной бомбе" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Западные аналитики считают , что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.

По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.

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