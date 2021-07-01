Вслед за руководством отдела лицензирования: с НБУ увольняется директор Департамента финансовой стабильности
Глава департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук заявил, что увольняется от должности
Об этом он написал в Facebook.
Ваврищук заявил, что его наблюдения о состоянии дел в Нацбанке совпадают с соображениями Александра Бевза (директора Департамента лицензирования, весь менеджмент, которого подал заявления об увольнении - ред.).
"Полностью разделяю высказанную позицию. Сегодня сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ", - написал менеджер.
- Команда руководителей Департамента лицензирования 30 июня 2021 года полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из "централизацию власти" руководством регулятора и "замену коллегиальности директивным принятием решений"
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