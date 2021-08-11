Вслед за Протасевичем: государственное ТВ Беларуси показало Софию Сапегу
10 августа белорусские пропагандисты привлекли девушку Романа Протасевича, Софию Сапега в эфир "Беларусь 1"
Об этом рассказывает " Украинская правда " со ссылкой на эфир пропагандистов телеканала " Беларусь 1 ".
На государственное телевидение Беларуси показало сюжет о майской вынужденной посадке самолета лоукостера Ryanair в Минске.
Сначала показали комментарии начальника смены аэропорта в Минске, директора департамента по авиации, самого Протасевича, а после этого в студию пригласили Софию Сапегу.
Читайте также: "Пока никто не говорит слово" заложник ", все идет как нельзя лучше": адвокат Новиков сравнил задержания СБУ Чауса с похищением в Беларуси Протасевича
Она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал всю технику, поскольку думал, что Сапегу не будут снимать с самолета.
"После разговора с Романом был сделан вывод о том, что в этом (посадке самолета и их задержании - ред.) был замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать", - заявила девушка в эфир пропагандистов режима Лукашенко.
Также Сапега сказала, что "не видела сотрудников КГБ в самолете". Она добавила, что якобы не считает спецслужбы страны причастными к посадке самолета.
- Напомним, 23 мая в Минске задержали основателя оппозиционного телеграмм-канала exta Романа Протасевича , который находился на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили за сообщения о взрывном устройстве на борту.
- Лидер белорусской опозициии Светлана Тихановська назвала задержание Романа Протасевича операцией белорусских спецслужб .
- Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием освободить задержанного в Минске Романа Протасевича.
- В авиакомпании Ryanair заявили, что посадили самолет в Минске из-за сообщения о заминировании от диспетчеров из Беларуси.
- На Беларусь наложили санкции за похищение Протасевича и Сапеги, в частности запретили авиасообщение со страной и пролет судов над ней страны ЕС, Швейцария, Украина, Канада и США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.72
Покупка 26.72Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное