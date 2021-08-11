Вслед за Протасевичем: государственное ТВ Беларуси показало Софию Сапегу

Об этом рассказывает " Украинская правда " со ссылкой на эфир пропагандистов телеканала " Беларусь 1 ".

На государственное телевидение Беларуси показало сюжет о майской вынужденной посадке самолета лоукостера Ryanair в Минске.

Сначала показали комментарии начальника смены аэропорта в Минске, директора департамента по авиации, самого Протасевича, а после этого в студию пригласили Софию Сапегу.



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Она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал всю технику, поскольку думал, что Сапегу не будут снимать с самолета.



"После разговора с Романом был сделан вывод о том, что в этом (посадке самолета и их задержании - ред.) был замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать", - заявила девушка в эфир пропагандистов режима Лукашенко.



Также Сапега сказала, что "не видела сотрудников КГБ в самолете". Она добавила, что якобы не считает спецслужбы страны причастными к посадке самолета.