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Вслед за Литвой и Польшей Латвия рекомендует переименовать Калининград

16 мая, 2023 вторник
09:39
Мир Калининград (до 1945 года - Кенигсберг)

Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендует использовать в латышском языке историческое название Калининграда - балтийскую Караляучи или германскую версию - Кенигсберг

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Итак, Караляучи", - написал чиновник в twitter со ссылкой на решение экспертной комиссии.

Экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое германское название Кенигсберг вместо российского названия "Калининград" на обозначение соответствующего российского эксклава.

  • В Польше официально сменили названия города Калининград и Калининградской области. В Кремле назвали это русофобией на границе с безумием.
  • Два депутата Сейма Литвы обратились в Государственную комиссию литовского языка (VLKK) по поводу замены названий Калининградской области и города Калининград на Каралючюс.
Общество
Россия
Польша
Латвия
Литва
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