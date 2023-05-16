Вслед за Литвой и Польшей Латвия рекомендует переименовать Калининград
Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендует использовать в латышском языке историческое название Калининграда - балтийскую Караляучи или германскую версию - Кенигсберг
Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Итак, Караляучи", - написал чиновник в twitter со ссылкой на решение экспертной комиссии.
Экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое германское название Кенигсберг вместо российского названия "Калининград" на обозначение соответствующего российского эксклава.
- В Польше официально сменили названия города Калининград и Калининградской области. В Кремле назвали это русофобией на границе с безумием.
- Два депутата Сейма Литвы обратились в Государственную комиссию литовского языка (VLKK) по поводу замены названий Калининградской области и города Калининград на Каралючюс.
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