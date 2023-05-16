Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Итак, Караляучи", - написал чиновник в twitter со ссылкой на решение экспертной комиссии.

Экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое германское название Кенигсберг вместо российского названия "Калининград" на обозначение соответствующего российского эксклава.