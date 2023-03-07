Вслед за Германией: Чехия обратилась к Швейцарии с запросом на покупку танков Leopard 2
Чешское правительство вслед за Германией обратилось к Швейцарии с запросом на продажу танков Leopard 2
Об этом сообщает SRF.
Глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд отметила, что сначала швейцарская сторона получила запрос из Берлина, а теперь получила еще один из Праги.
Таким образом, Берн хочет сохранить определенный запас танков, чтобы обеспечить безопасность своей страны.
"Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать", - сказала Амхерд.
Согласно официальным данным, Швейцария располагает 230 танками Leopard 2, из которых 134 находятся на вооружении, а 96 - сняты с него. По законодательству страны, продавать другим странам можно только вышедшую из эксплуатации военную технику, и такой статус для нее определяет парламент.
- Ранее министры обороны и экономики Германии Борис Писториус и Роберт Габек обратились к вице-президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой одобрить продажу 96 списанных танков Leopard 2.
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