Об этом сообщает SRF.

Глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд отметила, что сначала швейцарская сторона получила запрос из Берлина, а теперь получила еще один из Праги.

Таким образом, Берн хочет сохранить определенный запас танков, чтобы обеспечить безопасность своей страны.

"Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать", - сказала Амхерд.

Согласно официальным данным, Швейцария располагает 230 танками Leopard 2, из которых 134 находятся на вооружении, а 96 - сняты с него. По законодательству страны, продавать другим странам можно только вышедшую из эксплуатации военную технику, и такой статус для нее определяет парламент.