Вслед за ЕС: Украина и еще три страны продлили антироссийские санкции
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению на полгода санкций в отношении физических лиц и организаций РФ за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины
Об этом сообщил Совет ЕС.
"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.
Совет ЕС 10 сентября сообщил, что принял решение о продлении санкций на полгода, до 15 марта 2022 года.
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