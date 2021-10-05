Вслед за ЕС: Украина и еще три страны продлили антироссийские санкции

Об этом сообщил Совет ЕС.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

Совет ЕС 10 сентября сообщил, что принял решение о продлении санкций на полгода, до 15 марта 2022 года.