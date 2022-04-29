Вслед за ЕС: Норвегия закрывает порты для российских судов в рамках санкций, но есть исключения

Об этом со ссылкой на МИД страны, сообщает Reuters.



При этом ограничения не распространяются на рыболовные суда, часто выгружающие свой улов в портах на севере Норвегии. Также эти санкции не будут касаться архипелага Шпицберген.

ЕС в пятом пакете санкций запретил судам из России заходить в порты.

Болгария запретила судам из РФ заходить в свои морские и речные порты

17 апреля Италия закрыла порты для российских судов.

Кроме того, 17 апреля Румыния запретила российским кораблям входить в свои порты.

Также США запретили заходить российским кораблям в порты.