Вслед за Аваковым: правительство уволило первого заместителя главы МВД
Кабинет министров уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового
Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко по результатам заседания правительства в Telegram.
"Правительство освободило Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.Яровой занимал должность более 7 лет, его назначил на нее экс-министр Арсен Аваков.
До этого Яровой был советником главы МВД, а также командовал Внутренними войсками.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
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