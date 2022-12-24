Вскоре ВСУ будут иметь инновационное оружие, которое будет уничтожать технику противника миллионной стоимости, - Тарас Тополя
Благотворительный фонд украинской музыкальной группы "Антитела" приобщился к разработке новейшего вооружения, которого пока нет в арсенале ВСУ
Об этом лидер команды Тарас Тополя заявил 24 декабря 2022 года в интервью Радио Свобода.
"Это позволит по существу за 4-5 тысяч долларов уничтожать технику, которая стоит миллионы. Любую технику, клиренс (расстояние от поверхности земли до самой низкой точки центральной части транспортного средства – ред.) которой выше 30 см", - отметил он.
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В настоящее время новая разработка, по его словам, проходит испытание.
"Уже первые испытания не на поле боя произошли этой штуки. Дальше все ближе то время, когда ее применят в боевом режиме. Я очень надеюсь, что все будет эффективно... И Надеюсь, что в начале следующего года уже будут какие-нибудь хорошие новости" , - подчеркнул Тополя.
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