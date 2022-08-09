Об этом говорится на странице Дии в телеграме.

"10 500 украинцев тестируют два цифровых документа в приложении для подтверждения личности или при получения соответствующих госуслуг. Тестировщики, письма уже на электронном ящике, который указали при регистрации. Цифровизируем государство с Дией", - говорится в сообщении.

Проект реализуется при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки Дия), который внедряется ПРООН при поддержке Швеции. При сотрудничестве Министерства цифровой трансформации Украины с Министерством внутренних дел Украины, Министерством социальной политики, Государственной миграционной службй Украины и Пенсионным фондом Украины.

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