Вскоре украинские войска начнут движение, чтобы пересечь сухопутный коридор россиян в Крым и выйти на побережье Азовского моря, - военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, отметил, что после выхода к Азовскому морю украинская армия рассекает российский коридор в Крым и переводит в режим оперативного окружения херсонско-крымскую группировку противника
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Запорожский фронт сейчас имеет протяженность в ширину 250-270 км, а в глубину около 100 км до побережья Азовского моря. Плотность войск у россиян на этом участке, пожалуй, самая маленькая среди всех других участков фронта, поэтому они себя чувствуют очень неуверенно. Те украинские резервы, что были переброшены с правого на левый берег реки Днепр, усиливают и Запорожский фронт, где есть три перспективных направления будущей атаки украинских войск: из Орехова на Токмак и Мелитополь, из Гуляйполя на Пологи и Бердянск, из Угледара на Волноваху и дальше на Мариуполь", – прокомментировал полковник запаса ВСУ.
Роман Свитан добавил, что россияне понимают приоритетность этих направлений, поэтому чувствуют шаткость ситуации и в российской армии начинается дезертирство, уже отлавливают отказников и беглецов с вертолетов, как сайгаков в степи.
"Сейчас начались морозы и подсохло, поэтому считаю, что в ближайшее время украинские войска начнут выполнять задачи по пересечению сухопутного коридора россиян в Крым и выходу на побережье Азовского моря. После выхода к Азовскому морю украинская армия рассекает российский коридор в Крым и переводит в режим оперативного окружения херсонско-крымскую группировку противника. У врага останется единственный путь обеспечения - Крымский мост, но повторные удары по нему окончательно эту российскую группировку закроют в котел, поэтому оптимальный вариант - выход на Азовское побережье и дальше зачистка от россиян, где-то через неделю-полторы у противника закончатся армейские запасы, поэтому можно будет уверенно зачищать от россиян и часть Запорожской, и Херсонскую область, и дальше заходить в Крым через Мелитополь. Там есть три сухопутных коридора: Арбатская стрелка, Чонгар и Перекоп в районе Армянска. До Армянска мы сейчас уже достаем HIMARS, то есть это дело ближайших недель. Самое перспективное направление – с Гуляйполя на Пологи, именно из Пологов наблюдается сейчас выход российских войск на Мариуполь", - объяснил Свитан.
- С 28 по 29 ноября ВСУ ударили по подразделениям россиян в Запорожье, известно о 100 раненых оккупантах.
- Также Генштаб ВСУ отметил, что колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя .
- 1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовят к эвакуации оккупационные администрации из Запорожской области
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