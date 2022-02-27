"Вскоре Украина должна стать частью ЕС", – депутат Европарламента
Андрюс Кубилюс убежден, что вопрос вступления Украины в ЕС должен быть первоочередным на заседании Европарламента
"Еще один вопрос, который ЕС должен решить на заседании парламента во вторник, – это интеграция Украины в Европейский Союз. Сейчас Украина показывает себя сильнейшей страной с европейским направлением", – сказал депутат Европарламента в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким".
Кубилюс добавил: "Европарламент будет в очередной раз собираться на заседание во вторник. Мы будем дорабатывать резолюцию. Один из моментов – мы хотим создать Фонд свободной Украины. Он будет создан по тем же принципам, что и Фонд, который создали в начале пандемии. Тогда ЕС на свое имя взял в долг средства. Используя такие же инструменты, мы создадим такой фонд для Украины. Были бы собраны большие суммы, чтобы восстановить и стабилизировать экономику Украины".
Читайте также: "Если донести до российских медиа информацию о количестве их погибших, то это помешает планам Путина", - Христо Грозев
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное