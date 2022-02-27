"Вскоре Украина должна стать частью ЕС", – депутат Европарламента

"Еще один вопрос, который ЕС должен решить на заседании парламента во вторник, – это интеграция Украины в Европейский Союз. Сейчас Украина показывает себя сильнейшей страной с европейским направлением", – сказал депутат Европарламента в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким".



Кубилюс добавил: "Европарламент будет в очередной раз собираться на заседание во вторник. Мы будем дорабатывать резолюцию. Один из моментов – мы хотим создать Фонд свободной Украины. Он будет создан по тем же принципам, что и Фонд, который создали в начале пандемии. Тогда ЕС на свое имя взял в долг средства. Используя такие же инструменты, мы создадим такой фонд для Украины. Были бы собраны большие суммы, чтобы восстановить и стабилизировать экономику Украины".

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