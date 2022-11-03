Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Россия - это тюрьма народов, которой нужен пахан. Когда Путин уйдет, россиянам нужен будет другой, более мощный пахан. Тот, который будет бить и кормить из руки. Сейчас идет конфликт между военными, воевавшими в Чечне и кадыровцами, которые сейчас у власти в Чечне. Этот конфликт мы можем подогревать в определенной степени. Сейчас уже между ними идут соревнования, потому что военные отвечают за Херсонское направление, а Кадыров с Пригожиным - за Бахмутское. Кто из них больше покажет результат - того Путин приласкает", - отметил Лапин.

По словам офицера ВСУ, у России еще и другая путинская система - это структура ФСБ, которая сегодня правит.

"Пригожин - это не та лошадка на которую будет делаться ставка российским олигархатом. Потому что олигархат сегодня при кормушке у Путина. ФСБ не надо отдавать руль Пригожину или Кадырову. Они понимают, что тогда кадыровцы будут править Москвой. В Чечне уже назревает партизанское движение. Вскоре мы сможем увидеть конфликт между Кадыровым и Пригожиным. Было бы хорошо, чтобы они друг друга скорее перебили", - подчеркнул Лапин.

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