Вскоре сможем поздравить Швецию как полноправного члена НАТО, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что уже скоро можно будет приветствовать Швецию как полноправного члена НАТО
Об этом он заявил во время брифинга на саммите Альянса в Вильнюсе.
"Поздравляем Финляндию как полноправного члена Альянса и ждем, что уже скоро будем приветствовать Швецию, основываясь на договоренностях между президентом Турции и премьером Швеции", - сообщил Столтенберг.
Что известно о вступлении Швеции в НАТО
В мае 2022 года Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО. В апреле 2023 года Финляндию приняли в Альянс, а препятствием для Швеции стала позиция Турции. Позже к блокированию заявки Швеции присоединилась и Венгрия.
14 июня 2023 г. США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
10 июля президент Турции Эрдоган заявил, что его страна одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь в Европейский Союз.
11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО, на котором будут рассматриваться вопросы присоединения Швеции к Альянсу.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто, прибывший 11 июля в Вильнюс на саммит НАТО, назвал ратификацию вступления Швеции в Альянс техническим вопросом.
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