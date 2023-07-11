Вскоре сможем поздравить Швецию как полноправного члена НАТО, - Столтенберг

Об этом он заявил во время брифинга на саммите Альянса в Вильнюсе.

"Поздравляем Финляндию как полноправного члена Альянса и ждем, что уже скоро будем приветствовать Швецию, основываясь на договоренностях между президентом Турции и премьером Швеции", - сообщил Столтенберг.

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

В мае 2022 года Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО. В апреле 2023 года Финляндию приняли в Альянс, а препятствием для Швеции стала позиция Турции. Позже к блокированию заявки Швеции присоединилась и Венгрия.

14 июня 2023 г. США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

10 июля президент Турции Эрдоган заявил, что его страна одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь в Европейский Союз.

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО, на котором будут рассматриваться вопросы присоединения Швеции к Альянсу.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто, прибывший 11 июля в Вильнюс на саммит НАТО, назвал ратификацию вступления Швеции в Альянс техническим вопросом.