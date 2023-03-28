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"Вскоре приступят к боевым задачам": Резников показал британские танки Challenger в действии в Украине

28 мартa, 2023 вторник
10:20
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников показал первые танки Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании

Видео Резников обнародовал в Twitter.

Он назвал британские танки фантастическими и поблагодарил за них премьера Британии Риши Сунака, министра обороны Бена Уоллеса и весь народ Соединенного Королевства.

"Было приятно обкатать первый украинский Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач. Спасибо Ришу Сунаку, Бену Уоллесу и всему народу Великобритании", - написал Резников.

Алексей Резников
Великобритания
оружие для Украины
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