"Вскоре приступят к боевым задачам": Резников показал британские танки Challenger в действии в Украине
Министр обороны Алексей Резников показал первые танки Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании
Видео Резников обнародовал в Twitter.
Он назвал британские танки фантастическими и поблагодарил за них премьера Британии Риши Сунака, министра обороны Бена Уоллеса и весь народ Соединенного Королевства.
"Было приятно обкатать первый украинский Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач. Спасибо Ришу Сунаку, Бену Уоллесу и всему народу Великобритании", - написал Резников.
- 28 марта Алексей Резников сообщил, что на вооружение в подразделения десантно-штурмовых войск Украины поступила бронетехника от западных партнеров.
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