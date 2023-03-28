Видео Резников обнародовал в Twitter.

Он назвал британские танки фантастическими и поблагодарил за них премьера Британии Риши Сунака, министра обороны Бена Уоллеса и весь народ Соединенного Королевства.

"Было приятно обкатать первый украинский Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач. Спасибо Ришу Сунаку, Бену Уоллесу и всему народу Великобритании", - написал Резников.