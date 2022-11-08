Вскоре ожидаем качественные изменения на правобережье Херсона, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ни один освобожденный украинский город ВСУ не штурмовали в лоб
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Враг готовится оборонять Херсон. Наступление на город является сложной тактической задачей. Ни один город ВСУ не штурмовали в лоб. Надо создать условия, чтобы врагу было невозможно обеспечивать Херсон. Прибегнуть к плотной артиллерийской блокаде вокруг города и подождать, когда они сами будут искать варианты побега из Херсона. Такой период состоится, но противника к этому нужно подтолкнуть", - отметил Згурец.
По словам эксперта, скоро можем ожидать качественных изменений на правобережье Херсонщины.
"Штурмовать в лоб Херсон не будем, но создадим предпосылки. Сломаем дух российских подразделений, которые остаются в Херсоне. Это будет толчком для дальнейшей смены на всем правобережье и повлияет на Херсонскую операцию", - подчеркнул Згурец.
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