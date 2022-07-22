Вскоре на Южном направлении будет много положительных новостей, – советник министра МВД Смирнов
Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины, пояснил, что именно рандомными обстрелами Юга нашей страны противник пытается отвлечь внимание от активных действий на Южном фронте
Ростислав Смирнов прокомментировал ужесточение обстрелов Днепропетровщины и отметил ближайшие перспективы на Южном фронте.
"Нужно понимать, что враг достаточно сильно увяз на Востоке и по всей линии фронта. И особая активизация противника на Южном фронте, а именно обстрелы Никополя, в первую очередь связаны с тем, что враг готовится к определенным штурмовым действиям на некоторых направлениях на юге нашей страны, которые я пока не буду называть, там ситуация для нас наилучшая и противник, чтобы отвлекать наши силы делает такие рандомные обстрелы гражданских объектов, именно так они пытаются отвлекать наше внимание от основных направлений, на которых сейчас ведутся активные действия и идет соответствующая подготовка наших военных. Могу сказать точно, что в скором времени, надеюсь, на Южном направлении будем получать очень много положительных новостей", - отметил советник министра МВД.
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