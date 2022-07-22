Вскоре на Южном направлении будет много положительных новостей, – советник министра МВД Смирнов

Ростислав Смирнов прокомментировал ужесточение обстрелов Днепропетровщины и отметил ближайшие перспективы на Южном фронте.



"Нужно понимать, что враг достаточно сильно увяз на Востоке и по всей линии фронта. И особая активизация противника на Южном фронте, а именно обстрелы Никополя, в первую очередь связаны с тем, что враг готовится к определенным штурмовым действиям на некоторых направлениях на юге нашей страны, которые я пока не буду называть, там ситуация для нас наилучшая и противник, чтобы отвлекать наши силы делает такие рандомные обстрелы гражданских объектов, именно так они пытаются отвлекать наше внимание от основных направлений, на которых сейчас ведутся активные действия и идет соответствующая подготовка наших военных. Могу сказать точно, что в скором времени, надеюсь, на Южном направлении будем получать очень много положительных новостей", - отметил советник министра МВД.

20 июля россияне из "градов" обстреляли Никопольский район : погибли два человека, есть раненые.

В ночь с 21 на 22 июля российский агрессор снова обстрелял Никополь

В ночь на 22 июля оккупанты ударили по трем районам Днепропетровщины: Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому.

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