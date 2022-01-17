Вскоре мы все раскроем, – промоутер заинтриговал подробностями второго боя Усик – Джошуа
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, признался, что вскоре они раскроют все подробности относительно второго боя украинца против Энтони Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Красюка, сейчас вокруг боя Усик – Джошуа происходит много событий, но вскоре обо всем станет известно.
"Сейчас происходит много событий. В скором времени мы все раскроем", – сказал промоутер Усика Александр Красюк.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".
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