Вскоре мы все раскроем, – промоутер заинтриговал подробностями второго боя Усик – Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports .



По словам Красюка, сейчас вокруг боя Усик – Джошуа происходит много событий, но вскоре обо всем станет известно.

"Сейчас происходит много событий. В скором времени мы все раскроем", – сказал промоутер Усика Александр Красюк.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".

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